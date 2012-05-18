Милиция собрала всех участников драки с ГАИ

Об этом сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

16 мая около 18.25 во время несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге в с. Яровое Шаргородского района Винницкой области двое работников ГАИ Шаргородского райотдела остановили для проверки автомобиль «Фольксваген», поскольку на задней части автомобиля не было государственного номерного знака.

В ответ на законные требования работников милиции предоставить документы на автомобиль, четверо мужчин, которые вышли из иномарки, оказали злостное неповиновение милиционерам, начали драку, разбили лобовое стекло служебного автомобиля.

Чтобы прекратить преступные действия злоумышленников один из работников милиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав два выстрела вверх. После чего правонарушители начали убегать. Двоих из них, водителя иномарки и одного из пассажиров, милиционеры задержали на месте инцидента.

Двое других нападавших скрылись на иномарке, которая, как выяснилось, была похищена в пгт Томашполь со станции техобслуживания.

Для задержания злоумышленников в области был введен оперативный план «Перехват», ориентировки на автомобиль «Фольксваген» получили все посты ГАИ. В результате на автодороге в направлении пгт Томашполь нарядом работников ГАИ Томашпольского райотдела милиции был задержан автомобиль, за рулем которого находился третий нападавший.

Четвертого соучастника драки задержали в пгт Томашполь. Все задержанные - местные жители в возрасте от 23 до 30 лет.

По предварительным данным, один из них, работник станции техобслуживания, взял иномарку, которую владелец оставил для ремонта, и вместе с тремя знакомыми поехал в Шаргородский район развлекаться. После распития спиртных напитков компания отправилась на автомобиле в поисках дальнейших приключений.

Во время нападения работники милиции получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

По факту сопротивления работникам правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей в соответствии с ч. 2 ст. 342 УК Украиной и преднамеренного причинения работникам правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей в соответствии с ч. 2 ст. 345 УК Украиной прокуратурой Шаргородского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет заключения.