Кандидат в депутаты раздавал зимние носки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член коалиции «За прозрачные выборы» Ярослав Чорнозуб. По его данным, такие факты зафиксированы в селах Борщевского района.

«Раздача избирателям зимних носков летом выглядит странно, и как знать, принесет ли такая технология позитивный результат», – заметил Я.Чорнозуб.

В свою очередь В.Чубак заверил корреспондента УНИАН, что раздача носков была разовой акцией и имела место только в его родном селе Мушкатовка.

«Там проводили фестиваль и районное управление образования обратилось ко мне с предложением как-то отметить участников, поскольку в районном бюджете на это средств нет. Мы, как самый большой производитель носков в Украине, согласились. Почему бы не предоставить детям или малообеспеченным носки. Мы же их не покупали, не перепродавали, это наша продукция», – говорит В.Чубак, который является владельцем компании «Торговый дом «Теркурий 2».

По его словам, всего на фестивале были розданы около 500 пар носков.