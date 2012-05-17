На Луганщине нашли летнюю резиденцию хана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, археологи предполагают, что обнаруженная на территории Попаснянского района Луганской области ставка принадлежала хану Абдаллаху (1361-1370 гг.).

«Этот хан был потомком известного хана Узбека, распространившего в 1320 году ислам в Орде и запретившего посылать на Русь баскаков для сбора дани. По сути, Абдаллах-Хан был последним ханом из династии Батыя, т.е. Батугидом. Он получил власть при поддержке могущественного полководца и беклярбека Мамая», - говорится в сообщении.

Исторические источники свидетельствуют, что ханы Золотой Орды, кроме регулярных лагерей в Судаке, Азове, Сарае на Волге, имели летние ставки, своеобразные резиденции, куда переезжали со своим двором, гаремом, прислугой, охраной, ремесленниками и торговцами. Летняя ханская база напоминала город из сотен юрт, шатров и кибиток.

«На нескольких серебряных монетах этого хана, найденных здесь, впервые встречено новое название места чеканки – Муаззам Урду (буквально Высочайшая Орда). Есть основание считать, что именно так и называлась обнаруженная ставка», - отметил директор археологического музея «Спадщина» Евгений Черных.

Месторасположение резиденции было выбрано очень удачно: отсюда открывается живописный вид, а на окружающих холмах, как предполагают археологи, были размещены сторожевые заставы.

Полученный во время исследования территории вещественный материал представлен медными и серебряными монетами (найдено более 3 тысяч монет), заготовками для их чеканки, свинцовыми единицами веса, железными топорами, удилами, медными и серебряными женскими украшениями, фрагментами оловянных зеркал, кусками серебряной руды, бытовыми предметами и их обломками.