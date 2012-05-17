Суд отменил приговор экс-мэру, насмерть сбившему женщину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, бывший мэр был осужден по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины к 3,5 годам лишения свободы.

Теперь уголовное дело направлено в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

Причиной отмены приговора стало то, что суд первой инстанции при исследовании доказательств и вынесении приговора нарушил требования уголовно-процессуального законодательства.

Апелляционная инстанция предложила местному суду при новом судебном рассмотрении устранить нарушения и вынести законное решение, объяснили в прокуратуре и уточнили, что Ю.Анисимову вынесена мера пресечения в виде залога в сумме 40 тыс. грн.

Справка УНИАН. Экс-мэр Димитрова Ю.Анисимов 8 октября 2009 года, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено экспертизой, совершил наезд на пешехода – 48-летнюю женщину. Она от полученных травм скончалась в больнице 22 октября 2009 года.