Украинская экспедиция в Черном море проверит гипотезу о всемирном потопе

Украинская 5-я подводно-археологическая экспедиция "Берег Богов" в Черном море проверит гипотезу о всемирном потопе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспедиции, заместитель директора НИИ Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Сергей Воронов.

Он объяснил, что, согласно теориям некоторых ученых, легенда о всемирном потопе, описанном в Библии, имеет отношение к Черному морю – через затопление средиземноморскими или каспийскими водами.

По словам С.Воронова, экспедиция пройдет с 21 по 26 мая под флагом ЮНЕСКО и совместит археологические и геологические исследования. Исследованы будут изменения колебаний уровня Черного моря в разные геологические эпохи и влияние колебаний уровня моря на миграционные процессы доисторического человека.

Как сказал С.Воронов, экспедиция из 11 человек начнет путь возле Евпатории и завершит его в Одесской области. Возле Крыма они собираются исследовать затонувший тысячи лет тому назад прежний морской берег, который сейчас находится под толщей воды.

«Специалисты-археологи с помощью визуализации этого побережья смогут в конечном итоге определиться с местом расположения палеонтологических стоянок, то есть стоянок времен каменного века на морском побережье» - сказал С.Воронов.

Он напомнил, что и много тысяч лет назад Днепр впадал в Черное море. «Сейчас на северо-западном шельфе Украины, на дне моря, находится русло Днепра», - сказал С.Воронов и отметил, что экспедиторы исследуют затопленное морем древнейшее русло палео-Днепра, на берегах которого могли располагаться стоянки доисторических людей.

Вторая задача экспедиции – проработка, фото- и видеофиксация геологических объектов, в частности, газовых, метановых факелов, грязевых вулканов и карбонатных структур. Эта задача разработана в связи с необходимостью поиска и разведки новых источников горючих полезных ископаемых, сообщил С.Воронов.

В свою очередь, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев подчеркнул важность подобного проекта для истории и культуры. Он отметил, что если такая уникальная археолого-геологическая экспедиция окажется эффективной, то они будут проводиться и в дальнейшем.

На маршруте было определено 19 главных точек для исследований. Общая протяженность маршрута - 494 км. Бюджет – около 200 тыс. грн.

Участники экспедиции будут использовать телеуправляемый подводный аппарат "Софокл-1" с гидролокатором кругового обзора "Акинак". Однако подводно-техническое оборудование экспедиции позволяет проводить исследования на глубине только до 100 м, тогда как американский аппарат "Геркулес" опускается до 4 км.