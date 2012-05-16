Водитель машины, объявленной в розыск, предъявил "корочку" прокурора

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ в Херсонской области, экипаж работников ГАИ остановил автомобиль «Шкода» с механическими повреждениями государственного номерного знака.

За рулем автомобиля находился 39-летний местный житель.

Во время проверки автомобиля оказалось, что транспортное средство находится в розыске, инициированном Государственной исполнительной службой.

Во избежание изъятия автомобиля, водитель предъявил сотрудникам ГАИ удостоверение работника прокуратуры г. Киев. Однако, даже по беглому взгляду на «документ» было видно, что удостоверение – подделка.

Лже-прокурора задержали.