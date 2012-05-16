Водитель машины, объявленной в розыск, предъявил "корочку" прокурора
03:04, 16 мая 2012Разное
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В Херсоне работники ГАИ задержали водителя, предъявившего фальшивое удостоверение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ в Херсонской области, экипаж работников ГАИ остановил автомобиль «Шкода» с механическими повреждениями государственного номерного знака.
За рулем автомобиля находился 39-летний местный житель.
Во время проверки автомобиля оказалось, что транспортное средство находится в розыске, инициированном Государственной исполнительной службой.
Во избежание изъятия автомобиля, водитель предъявил сотрудникам ГАИ удостоверение работника прокуратуры г. Киев. Однако, даже по беглому взгляду на «документ» было видно, что удостоверение – подделка.
Лже-прокурора задержали.
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