В возрасте 102 лет умерла старейшая летчица в мире

Женщина с прозвищем «Мать-птица» провела в воздухе в общей сложности более семи лет, сообщает Радио Свобода



Джонсон научилась летать в 1944 году, когда пришла служить в армейскую авиацию. Последний раз она сидела за штурвалом самолёта в возрасте 96-ти лет, в 2006 году. Более 60-ти лет Джонсон проработала инструктором в американских авиационных школах.



Достижения Эвелин Джонсон внесены в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2007 году она занесена в списки Национального зала славы авиации США.



В 2006 году Джонсон попала в тяжёлую автоаварию, врачи были вынуждены ампутировать её ногу.

