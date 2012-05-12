В возрасте 102 лет умерла старейшая летчица в мире
04:14, 12 мая 2012Разное
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В США в возрасте 102 лет умерла легендарный пилот Эвелин Джонсон.
Женщина с прозвищем «Мать-птица» провела в воздухе в общей сложности более семи лет, сообщает Радио Свобода
Джонсон научилась летать в 1944 году, когда пришла служить в армейскую авиацию. Последний раз она сидела за штурвалом самолёта в возрасте 96-ти лет, в 2006 году. Более 60-ти лет Джонсон проработала инструктором в американских авиационных школах.
Достижения Эвелин Джонсон внесены в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2007 году она занесена в списки Национального зала славы авиации США.
В 2006 году Джонсон попала в тяжёлую автоаварию, врачи были вынуждены ампутировать её ногу.
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