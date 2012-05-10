Почему Доктор Пи «икается» только Турчинову?

Андрей Слюсарчук обманул не один десяток украинских высокопоставленных чиновников, но на допрос пока вызвали только Турчинова. И то за два дня до форума объединенной оппозиции... Итак, сегодня Александра Турчинова, руководителя штаба партии «Батькивщины», вызвали на допрос в Министерство внутренних дел в качестве свидетеля по делу Андрея Слюсарчука, известного как Доктор Пи.

Доктор Пи - это главное разоблачение прошлого года. Создатель Института мозга, который вот-вот должен был заработать в стране, «выдающийся профессор-нейрохирург», лауреат Государственной премии с кучей наград и регалий, полученных в том числе из рук нынешнего президента оказался аферистом, угробившим кучу людей.

А теперь вопрос: Андрей Слюсарчук обманул не один десяток украинских высокопоставленных чиновников, но на допрос пока вызвали только Турчинова? И то за два дня до форума объединенной оппозиции.

Однажды в личной беседе автор материала спросила одного из высоких должностных медицинских чиновников периода Ющенко, как оказалось, что звезда медицины оказалась доктором Пи? Ответ был таким: «Я всегда знал, что Слюсарчук аферист. И тогда знал, и сейчас не сомневаюсь. Но у него длинные руки. У него большая и надежная крыша, я ничего комментировать не могу».

Что за крыша и чьи руки, которые не позволяют этому влиятельному человеку назвать афериста аферистом? Также, согласитесь весьма интересно, почему расследование мошенничества афериста, обманувшего двух пребывающих в полной любви и гармонии последних президентов Украины, начинается именно с допроса одного из лидеров оппозиции?

Почему не вызвать на допрос Виктор Федоровича Януковича, который чуть не заплатил Слюсарчуку 15 тысяч евро госпремии и не спросить, по чьему представлению он собрался давать эту госпремию?

По версии МВД, допрос Турчинова объясняется тем, что: «В ходе следствия было установлено, что Доктор Пи с декабря 2009 года по март 2010 года официально был оформлен советником Турчинова. Соответственно, для непредвзятого расследования дела Слюсарчука был направлен в секретариат Кабинета министров соответствующий запрос, и было установлено, что он как госслужащий работал у него (Турчинова, - ред.) на этой должности. Естественно, у человека была возможность, имея определенные корочки, действовать не всегда законно".

Видите, как людей интересует корочка, полученная у Турчинова, которая помогла ему действовать не вполне законно. Миллион же других корочек Слюсарчука, включая диплом и докторскую, которые открывали ему двери в президентские кабинеты, следствие почему-то не интересуют. Как, по чьему совету его принимали президенты, которые Институт мозга для афериста взялись создавать, тоже не интересует.

Мы знаем, что наше правосудие отличается своей избирательностью к фактам и невзыскательностью в их выстраивании. Но вот опять же бросается в глаза, что из богатейшего периода жизнедеятельности этого афериста, из длинного списка высокопоставленных членов правительственной «бригады», которые делали «доктора Сатану», на допрос пригласили человека, который взял его уже «звездой» и продержал в должности советника лишь три-четыре месяца.

Александр Турчинов после допроса сказал следующее: "По просьбе высоких должностных лиц Секретариата Президента Ющенко я взял этого человека, который назвался молодым вундеркиндом, профессором, доктором наук, который рассказывал, что он очень серьезно может помочь в вопросах реабилитации жертв чрезвычайных ситуаций, а по должности я был главой государственного комитета по вопросам чрезвычайных ситуаций". Вскоре Турчинов уволил Слюсарчука.

К слову, Турчинов тоже мог бы прямым текстом сказать, кто именно из Секретариата президента попросил его взять к себе!

А еще, конечно же, «ужасно интересно» было бы узнать, где те профессора из Высшей аттестационной комиссии, которые обеспечили Слюсарчуку докторскую степень? И почему Дмитрий Табачник, который подписывался под всеми справками, гарантируя истинность дипломов Слюсарчука, молчит и на допросы не ходит? И почему документы докторской защиты уничтожены?

Александр Турчинов отметил, что спросил у следователей, допрашивали ли по этому делу экс-Президента Украины Виктора Ющенко, готовившего указ о создании Института мозга, которым должен был руководить Андрей Слюсарчук, и выяснил, что того не допрашивали. Спросил, допрашивали ли министра образования и науки Дмитрия Табачника, который присваивал А.Слюсарчуку звание профессора. Не допрашивали, равно как и действующего Президента Виктора Януковича, который награждал А.Слюсарчука государственными премиями. Спикер МВД Владимир Полищук не уточнил будут ли вызываться на допросы вышеупомянутые ВИПы.

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Журналисты, которые, провели это блестящее расследование, поставили немедицинский диагноз власти, вытолкнувшей на поверхность Слюсарчука — аморальность. Но, судя по всему, в борьбе с политическими оппонентами такой диагноз, как аморальность, превращается в ценное деловое качество.

Хотя, вместе с тем, авторы операции по «разоблачению» Турчинова, сами того, наверное, не желая, с новой силой поставили вопросы, которые вроде уже было и потеряли остроту за другими событиями в стране: почему крестные отцы афериста продолжают оставаться у власти? Что это за длинные руки, которых боятся профессиональные врачи и чиновники, по-хозяйски орудуют в офисах у обоих президентов? И увидим ли мы на допросе по делу доктора Пи двух Викторов - Януковича и Ющенко?

Маша Мищенко