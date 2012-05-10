Турчинов говорит, что «Доктора Пи» ему насватали в Секретариате Ющенко

Первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр Турчинов связывает сегодняшний вызов на допрос в Главное следственное управление МВД с попытками власти отвлечь его от оппозиционной деятельности, и не исключает, что в канун форума оппозиционных сил 12 мая его снова могут вызвать на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов заявил сегодня в интервью журналистам после более чем двухчасового пребывания на допросе в Главном следственном управлении МВД, куда его вызывали как свидетеля по уголовному делу в отношении так называемого «Доктора Пи» - Андрея Слюсарчука, которого обвиняют в мошенничестве.

А.Турчинов отметил, что А.Слюсарчук действительно работал у него непродолжительное время, но никаких документов не готовил.

При этом А.Турчинов отметил, что спросил у следователей, допрашивали ли по этому делу экс-Президента Украины Виктора Ющенко, готовившего указ о создании Института мозга, которым должен был руководить А.Слюсарчук, и выяснил, что того не допрашивали; допрашивали ли министра образования и науки Дмитрия Табачника, который присваивал А.Слюсарчуку звание профессора, и выяснилось, что его также не допрашивали, равно как и действующего Президента Виктора Януковича, который награждал А.Слюсарчука государственными премиями.

«Поэтому я понимаю, что этот допрос - возможность отвлечь время. У нас очень много работы по подготовке форума оппозиционных сил, который состоится, хочет этого власть или нет, в субботу, 12 мая», - сказал А.Турчинов, заметив, что представители оппозиции уже привыкли к допросам.

Продолжая тему, он заметил, что следователи не смогли ни найти, ни поставить ему каких-то компрометирующих вопросов. «Но времени, действительно, жаль», - сказал первый заместитель председателя партии «Батьківщина».

А.Турчинов также вспомнил, что А.Слюсарчука рекомендовал трудоустроить в Кабинет министров один из заместителей главы Секретариата тогдашнего Президента В.Ющенко.

В то же время, А.Турчинов сообщил, что, проработав в Кабмине несколько месяцев, А.Слюсарчук не смог выполнить свое обещание и предоставить соответствующие материалы относительно системы психологической реабилитации жертв техногенных катастроф.

А.Турчинов также отметил, что рекомендовал следствию выяснить обстоятельства подписания В.Ющенко указа о создании Института мозга, а также за какие выдающиеся научные заслуги А.Слюсарчука наградил В.Янукович.

«То есть, эти обстоятельства действительно интересны, поскольку вы понимаете, что Институт мозга можно было создать только по согласованию с Кабинетом министров, а Кабинет министров этот вопрос не согласовывал», - сказал А.Турчинов.

При этом он заметил, что в свое время давал поручение аппарату Кабмина тщательным образом проверить документы А.Слюсарчука, и ему доложили, что документы настоящие.

По словам А.Турчинова, за все время работы А.Слюсарчука в Кабинете министров он только дважды общался с ним.

Как сообщал УНИАН, по информации МВД Украины, вызов А.Турчинова следователями ГСУ связан с расследованием уголовного дела по обвинению А.Слюсарчука в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение), ст. 138 (незаконная лечебная деятельность), ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования указанного дела получены данные о том, что А.Слюсарчук в период с декабря 2009 г. по март 2010 года работал в Кабинете министров Украины в должности советника первого вице-премьер-министра А.Турчинова.

Справка УНИАН. Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономических размеров. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.Слюсарчук - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

А.Слюсарчук содержится во Львовском СИЗО.