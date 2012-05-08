Кинуха про войнуху: историческая фальшивка и фантастический боевик

История той войны будет всегда оставаться для Украины одной из самых болезненных тем. Наша страна с 1941-го по 1944 годы оставалась одним из основных театров боевых действий, в результате людские и экономические потери Украины достигли ужасающих масштабов. Но самое страшное заключается для нас в том, что украинцам в этой войне, чаще чем другим европейским народам, приходилось стрелять друг в друга. С тех пор страна разделилась на «комуняк» и «бандеровцев» и конца края этой вражде не видно. Эта рваная рана не дает нам почувствовать себя единым народом, что порождает огромное количество проблем, от политики до экономики включительно. А потому, любые попытки спекулировать на этой теме, должны нещадно пресекаться. Украинцы заслуживают права заниматься мучительным поиском внутреннего компромисса в тишине. Но год из года в канун 9 мая именно это право у нас пытаются отнять.

Всему выше- и нижесказанному предшествовали два события.

Россия: 7 мая телекомпания НТВ объявила, что снимает с эфира военную драму "4 дня в мае", которая вызвала негативную реакцию ветеранов. "Намерение НТВ показать в канун Дня Победы 7 мая фильм режиссера Ахима фон Борриса "4 дня в мае" вызвало крайне негативную реакцию ветеранских организаций и отдельных зрителей - участников Великой Отечественной войны... Так как в намерения НТВ не входит каким бы то ни было образом омрачать праздник поколению победителей, генеральный директор телекомпании счел необходимым внести в сетку изменения", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Украина: 5 мая телеканал ICTV, невзирая на огромное количество обращений в социальных сетях с просьбой снять с эфира фильм «Мы из будущего 2», продемонстрировал его в прайм-тайм. Как известно, прокат фильма «Мы из будущего 2» был запрещен в Украине. В феврале 2010 года Министерство культуры Украины подписало соответствующий документ. В выводах экспертной комиссии Минкульта особенно отмечалось, что "некоторые эпизоды картины являются провокационными в моральном отношении и вызывают особое беспокойство, исходя из того, что фильм прежде всего направлен на молодежную аудиторию. В этих эпизодах прослеживается тенденция к разжиганию межнациональной вражды и субъективный взгляд на исторические события". Для тех кто не в курсе, авторы фильма постарались не оставить у зрителя не малейших сомнений в том, что «зверства» бойцов УПА, сравнимы разве что с действиями карательных отрядов СС.

Ну что ж, как говорится, «два мира — два Шапиро». Но может быть не стоит спешить с выводами, возможно немецко-российско-украинский фильм «4 дня в мае» действительно порочит «светлую память павших в борьбе с фашистскими захватчиками». И откровенно пропагандистский «Мы из будущего-2» на его фоне выглядит всего лишь, как фантастический боевик, не претендующий на историческую достоверность.

Вот краткое описание сюжета картины «4 дня в мае»: Последние дни перед капитуляцией нацистской Германии. Померания, побережье Балтики. Подразделение Советской армии из семи человек во главе с капитаном, оставлено для разведки и наблюдения за передвижениями отступающего противника. Группа располагается в большом здании — приюте для девочек-сирот. Невдалеке обнаружен отряд вермахта, ожидающий транспорт для эвакуации в Данию. Обе стороны, понимая, что война практически завершена, не хотят вступать в бой и избирают выжидательную позицию.

8 мая 1945 года в приют приезжает майор, непосредственный командир подразделения, в которую входит разведгруппа. Он пьян по случаю капитуляции Германии. Майор пытается изнасиловать одну из немецких девушек. Капитан обезоруживает его и пресекает эту попытку. Желая устранить свидетелей своего непристойного поведения, майор объявляет, что в здании засели переодетые власовцы, и силами своего подразделения начинает штурмовать приют. Для защиты детей на помощь советским разведчикам приходит не сдавшаяся немецкая часть. Совместно им удаётся обеспечить безопасный отход сирот на рыболовецком баркасе в Данию.

Фантастика скажете вы, а никто и не спорит, хотя фильм якобы и основан на реальных событиях, которые правда не нашли документального подтверждения. Тем не менее автор возьмет на себя смелость утверждать, что сняты «4 дня в мае» весьма добротно (главную роль в в фильме исполняет народный артист РФ Алексей Гуськов) и со своей главной задачей — напомнить о том, что гуманизм не чужд людям даже в самых жутких обстоятельствах, картина вполне справляется. Тем не менее ряд российских общественных организаций, в том числе ветеранских, «заклеймили» этот фильм, как «историческую фальшивку и акт национального предательства». Опять таки не будем оспаривать их право на собственное мнение, и уж конечно не будем упрекать НТВ за решение отказаться от показа фильма. Нечего соваться со своим уставом в чужой монастырь, пусть россияне сами решают, что, когда и где они хотят смотреть. Отметим лишь, что обзывая «4 дня в мае» исторической фальшивкой, российские ура-патриоты дают своим украинским коллегам прекрасный повод еще раз отыграться на том же «Матче смерти». Прекрасно известно, что события описанные в этом нашумевшем блокбастере, не имеют ни малейшего отношения реальной истории.

Что же касается фильма «Мы из будущего 2», то краткое содержание этой «саги» не заслуживает пересказа, по причине абсолютной исторической заангажированности авторов фильма. Фильм практически ни на миллиметр не уходит в сторону от трактовки событий Второй мировой войны, принятой в СССР, где как известно историческая наука была полностью подчинена генеральной линии ЦК КПСС. Спасибо телеканалу ICTV, за то что он лишний раз напомнил нам о том, что массовый российский кинематограф, как и киноиндустрия СССР, четко отрабатывает государственный заказ, сотнями штампуя агитки на военную тематику. И все они, рано или поздно оказываются на украинских экранах, не просто засоряя эфир низкокачественной продукцией, а формируя искаженное отношение к важнейшим вопросам истории.

В заключение хотелось бы сообщить, что 8 мая в 22:25 телеканал Интер намерен показать своим зрителям фильм «4 дня в мае». В «правильных» российских СМИ реакция молниеносная: «Оплеванную в Россию кинофальшивку приютила Украина». Вот так вот, за нас беспокоятся и переживают, когда же она кончится эта забота?

Петр Черных