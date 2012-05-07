Нужны ли нормальным людям военные парады

В Украине 9 мая не будет военного парада. А в Москве, Минске будут.

Вообще, военный парад для постсоветского рядового обывателя – захватывающее зрелище! Причем независимо от того, ты украинец, русский, еврей, крымский татарин, христианин, мусульманин, житель гор, полуострова Крым или столицы.

Традиция военного парада идет из древности, а само слово «paro» из латыни.

Не знаю, как там было в Греции, Римской империи, но видел фильм «Клеопатра», в котором режиссеры и сценаристы воссоздали торжественное вхождение в вечный город легионов Юлия Цезаря.

Военный парад – это когда мимо высокой трибуны, на которой стоят отцы нации, или генералы в огромных фуражках, обвешанные орденами и медалями, проходят войска, четко чеканя шаг. Грохочет военная техника, танки, артиллерия, ракеты, в небе летят самолеты. Ух! Ах! Здорово!

И все-таки военный парад – что это!? Магический ритуал, философия агрессивного стада, инстинкт посредственности против сильных, исключительных? Аксиома, что военный парад сопровождается ошеломляющими переживаниями и всплеском патриотических эмоций.

Хождение с оружием под военные марши давит на сознание и подсознание. Маленького человека массы переполняют чувства части народа, нации, толпы… Ницше писал: «Сильные с такой же естественной необходимостью стремятся разойтись, как слабые – сойтись».

Но военный парад стоит много денег. Подготовка к параду – это долгих три-четыре месяца. Огромное количество людей занимаются муштрой, «шагистикой», как написано в уставе: строевой подготовкой – по три-четыре часа в день. Чтобы было красиво, шеренги и строй ровные. Репетиции военного парада – это изнуряющая, бестолковая работа для многих тысяч людей.

Но, вероятно, все эти издержки были бы для государства вполне оправданными, терпимыми и преодолимыми. Однако военные парады не надо проводить по другим причинам.

В истории военные парады всегда были нужны власти лишь только по одной причине – идеологической, пропагандистской. Я бы назвал военный парад государственным, дорогостоящим флешмобом, спланированной массовой акцией с участием военных, оружия, военной техники.

Военный парад – это государственная PR-акция, демонстрация силы, агрессии, нетерпимости и вражды. Это милитаризация образа государственной власти, сознания, общественной психологии.

Смысл военного парада в том, что власть посылает месидж для внешнего пользования – мы сильные, мы вооружены, а для внутреннего – у нас есть внешние враги, надо готовиться к войне.

Кстати, все эти дискуссии вокруг слов «патриотизм» и «национализм» насквозь идеологизированы и служат для людей, стремящихся к власти.

Шведский драматург Юхам Стридберг писал, что когда государству надо послать своих граждан на гибель, оно называет себя Родиной. А Оскар Уайльд считал патриотизм религией бешенных.

Но есть и другая точка зрения. Недавно слушал лекцию российского националиста, профессора МГИМО Валерия Соловья, который утверждает, что «сначала мы националисты, а потом уже выбираем, кто мы по своим идеологическим воззрениям». То есть, националистом может быть не только радикал и фанатик, но и в равной мере демократ и либерал.

Мы уже давно знаем, что «Красная армия всех сильней», как и знаем, что самому молодому участнику Второй мировой войны сегодня 87 лет. А те, кто еще здравствуют на радость детям, внукам и правнукам, требуют огромного нашего внимания. Не лучше ли деньги на военные парады потратить на ветеранов войны?

Можно ли воспитывать патриотизм и любовь к Родине не «бряцаньем орудия?» Можно ли патриотизм формировать не прошлыми и будущими войнами и победами, а великими, мирными делами и поступками?

Однажды в Египте я долго рассказывал египтянину, студенту каирского университета, откуда я родом. Он не знал, где Украина и что такое Киев. Но когда я сказал: «Кличко, Шевченко», радости его не было предела. И мне тоже было приятно, что я гражданин страны, где живут эти два великих спортсмена.

Восторг от того, что ты гражданин Украины, а не другой страны, может вызвать честность, скромность политиков и власть предержащих, прекрасное (по мировым критериям) образование и здравоохранение, первое место сборной Украины на Евро-2012, отсутствие коррупции.

И еще многое другое, что не имеет отношения к боевому героизму, к прошлым победоносным войнам. Но, конечно, уважение к «человеку с ружьем», который сегодня служит в армии, в милиции, – необходимая часть уважения к их трудной профессии.

«Я знаю, будет парад», - поет Ирина Богушевская. У песни есть вещие слова – про то, что скоро слово «война» сотрут со всех словарей, солдат отпустят домой. А на парадах будут ходить «мамашки с колясками».

Виктор Тимошенко