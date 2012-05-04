Двое влюбленных погибли, упав с 9 этажа

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла 30 апреля.

В частности, около 23.00 неизвестна женщина по телефону сообщила правоохранителям, что в недостроенном доме упала балконная плита вместе с подростками.

На место трагедии сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители в ходе расследования обстоятельств несчастного случая выяснили, что погибшие девушка и парень встречались полгода, оба учились в одиннадцатом классе средней школы. В тот день влюбленные решили провести вечер на крыше недостроенного дома. Когда они были уже на последнем этаже здания, то их сверстники, которые остались внизу, услышали звуки падения. Ребята бросились посмотреть, что произошло, и нашли своих друзей, упавших с высоты 9-го этажа.

Девушка скончалась сразу на месте от многочисленных травм, а парень умер спустя сутки в реанимации от травм.

«Сегодня по факту смерти несовершеннолетних правоохранители проводят проверку, ведь место, где произошла трагедия, уже 20 лет считается «замороженным» строительством. Когда-то это здание принадлежало одному из городских предприятий, но со временем предприятие так и не смогло найти деньги на ее достройку. Также правоохранителям следует выяснить: почему не были приняты все соответствующие меры по недопущению посторонних лиц на территорию строительства», - сообщили в милиции.