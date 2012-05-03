Янукович поручил ускорить создание центра ГАИ

Проект предусматривает создание в городе Киеве современного центра Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств.

Соответствующее поручение главы государства “О мерах по активизации развития реального сектора экономики, активизации реформ в сферах дерегулирования, развития предпринимательства и предоставления административных услуг” размещено на официальном сайте Президента.

В частности, контролировать этот вопрос должен премьер-министр Украины Николай Азаров, и до 21 мая текущего года доложить о состоянии его выполнения.

Кроме того, глава правительства должен обеспечить до 1 июня совершенствование порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, предусмотрев, в частности, урегулирование вопроса относительно государственной регистрации колесных транспортных средств, собранных самостоятельно.

В то же время глава государства поручил министру внутренних дел Виталию Захарченко до 1 июня обеспечить надлежащее функционирование Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции МВД.