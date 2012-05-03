Скульптура от губернатора Ядухи не выдержала испытания

Просто непонятные вещи стали твориться: на "теле" скульптуры выступили ржавые "шрамы", а общий белый вид монумента превратился в желто-коричневый, как у покойника. Что же в действительности произошло с произведением искусства, в который областная власть вложила около 5 миллионов гривен?

Рабочие, которые в данный момент трудятся над устранением неприятного вида монумента, не на диктофон корреспонденту УНИАН заявили, что причина всех бед заключается в поспешности выполнения работ. Ведь установка "Веры.Надежды. Любовь "подгонялась под конкретную дату (22 сентября 2011 74-я годовщина с создания Хмельницкой области) и работы выполнялись круглосуточно, в две смены. Это помешало основному материалу, из которого изготовлена скульптура, набрать нужной прочности. Тогда руководство облгосадминистрации и мэрии помпезно открыли скульптуру и устроили небывалую гулянку во время рабочего дня!

Добавим, что заинтересованными лицами, которые выступили в лоббировании "Вера. Надежда. Любовь ", был губернатор Василий Ядуха и директор областного благотворительного фонда "Щедрость" и по совместительству заместитель председателя облорганизации Партии регионов Михаил Войтюк. Первый, благодаря методу убеждения, "выбил" из областного бюджета полтора миллиона гривен, из городского - 2,5 млн. грн. Также централизованно, по вертикали (от главы райгосадминистрации) был организован сбор средств в общий котел, то есть в фонд "Щедрость". Лепта толоки составила свыше 3 млн. грн.

... Горький осадок в этой истории также остался из-за того, что до сих пор с работниками, которые устанавливали монумент более полугода назад, полностью не рассчитались. В то время, когда, по неофициальным данным, на банковском депозите фонда "Щедрость" лежит около 1,5 млн грн средств, собранных на "Веру. Надежду. Любовь ".

Виталий Тараненко

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