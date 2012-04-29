Украинец повесился в Москве
10:09, 29 апреля 2012Разное
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Тело гражданина Украины, покончившего с собой, повесившись на обрывке электрического провода, нашли в квартире на юго-западе Москвы.
Об этом сообщил РИА Новостив воскресенье источник в правоохранительных органах российской столицы.
"Молодой человек был найден повешенным в квартире пенсионерки на Ленинском проспекте. Полицейские выяснили, что он нигде не работал и больше года проживал без регистрации в этой квартире", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что сейчас следователи проводят проверку.
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