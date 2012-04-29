Украинец повесился в Москве

Об этом сообщил РИА Новостив воскресенье источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Молодой человек был найден повешенным в квартире пенсионерки на Ленинском проспекте. Полицейские выяснили, что он нигде не работал и больше года проживал без регистрации в этой квартире", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас следователи проводят проверку.