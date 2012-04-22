Слухи о переломе у Леонида Броневого не подтвердились

Леонид Броневой был госпитализирован в столичную клинику в субботу вечером с подозрением на перелом, сообщил ранее в воскресенье источник в медицинских кругах.

"В больницу №31 советского и российского актера театра и кино доставили из театра вечером около 19.30 мск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у Броневого подозревают перелом шейки бедра.

Как рассказали в театре, вчера вечером на спектакле "Королевские игры" в середине первого акта Леонид Сергеевич немного оступился и упал. Вызванная "скорая помощь" отвезла его в больницу №31, где ему поставили диагноз - ушиб ноги. Артист сразу же был отпущен домой и сейчас чувствует себя нормально.

Там также отметили, что спектакль был отыгран до конца в этот вечер уже вторым составом.