В Евпатории пройдет праздник чебурека

Евпаторийские кулинары устроят 30 апреля праздник чебурека.

Он состоится в рамках открытия курортного сезона, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии.

"В этом году мастера-кулинары планируют изготовить множество маленьких чебуреков "с сюрпризом", попробовать которые смогут все желающие. В каждом угощении будет спрятано персональное пожелание на предстоящий год. Кроме того, участникам праздника раздадут несколько десятков обычных чебуреков с мясом. В одном из них будет находиться пожелание для города. Обладатель эксклюзива должен огласить послание всем присутствующим", - говорится в пресс-релизе.

Также организаторы изготовили муляж чебурека. Вместе с воздушными шарами его запустят в небо, чтобы все загаданные желания исполнились.

Чебуречные праздники проводятся в Евпатории уже не первый год. В 2010 году кулинары изготовили самый большой чебурек в мире. А в прошлом году состоялся конкурс на самый маленький чебурек.