На трассе Киев-Чоп «поцеловались» две иномарки: семь человек в больнице (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, 15 апреля в 16.20 на 672-ом км автодороги Киев-Чоп, возле с.Козёва Сколевского района водитель автомобиля KIA Magentis, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП оба водителя, четверо пассажиров автомобиля Volkswagen и один пассажир автомобиля KIA получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу.

Продолжается расследование.