На трассе Киев-Чоп «поцеловались» две иномарки: семь человек в больнице (фото)
10:44, 16 апреля 2012Разное
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Во Львовской области во время столкновения двух автомобилей пострадали семь человек.
|ДТП во Львовской области: семь человек пострадали
|Фото пресс-службы Управления ГАИ МВД Украины
В результате ДТП оба водителя, четверо пассажиров автомобиля Volkswagen и один пассажир автомобиля KIA получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу.
Продолжается расследование.
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