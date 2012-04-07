Жигули не разминулись с микроавтобусом - 7 человек в больнице

11:19, 07 апреля 2012
Разное
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Во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали семь пассажиров микроавтобуса.

Во Львовской области в ДТП пострадали 7 пассажиров микроавтобуса, фото с сайта Управления ГАИ МВД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня, 7 апреля, в 3 часа ночи на 30 километре автодороги Львов-Краковец.

На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Мерседес-Бенц 310». После столкновения микроавтобус упал на бок.

В результате ДТП семь пассажиров «Мерседеса» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Продолжается расследование.

 

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