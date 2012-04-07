Жигули не разминулись с микроавтобусом - 7 человек в больнице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня, 7 апреля, в 3 часа ночи на 30 километре автодороги Львов-Краковец.

На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Мерседес-Бенц 310». После столкновения микроавтобус упал на бок.

В результате ДТП семь пассажиров «Мерседеса» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Продолжается расследование.