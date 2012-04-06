Женщин не берут в престижные гольф-клубы

Вопрос о половой принадлежности членов клуба, на территории которого регулярно проходят турниры чемпионов, возник в связи c зачислением в Augusta новой главы компьютерного гиганта IBM Джинни Рометти.

В прошлом председатель совета директоров IBM автоматически становился членом престижного заведения, замечает Би-би-си.