Женщин не берут в престижные гольф-клубы

02:41, 06 апреля 2012
Разное
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Президент США Барак Обама возмутился по поводу сугубо мужского членства в престижном гольф-клубе Augusta National

Виктория Мария ”Джинни” Рометти, глава совета директоров IBM

Вопрос о половой принадлежности членов клуба, на территории которого регулярно проходят турниры чемпионов, возник в связи c зачислением в Augusta новой главы компьютерного гиганта IBM Джинни Рометти.

В прошлом председатель совета директоров IBM автоматически становился членом престижного заведения, замечает Би-би-си.

 

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