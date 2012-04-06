Женщин не берут в престижные гольф-клубы
02:41, 06 апреля 2012Разное
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Президент США Барак Обама возмутился по поводу сугубо мужского членства в престижном гольф-клубе Augusta National
Виктория Мария ”Джинни” Рометти, глава совета директоров IBM
Вопрос о половой принадлежности членов клуба, на территории которого регулярно проходят турниры чемпионов, возник в связи c зачислением в Augusta новой главы компьютерного гиганта IBM Джинни Рометти.
В прошлом председатель совета директоров IBM автоматически становился членом престижного заведения, замечает Би-би-си.
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