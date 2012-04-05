Монополизм как форма обворовывания граждан

Все все больше приходится говорить о росте монополизма в украинской экономике. Проблема в том, что монополисты начинают активно задевать интересы каждого из нас.

Подавляющее большинство украинских граждан, особенно малообеспеченных, плохо осознают, что их ежедневно обворовывают монополисты. Граждане с надеждой ждут от государства какую-то 30-50-гривневую надбавку к пенсии или зарплате, и не осознают, что в этот момент в их карманах беспардонно роются украинские монополисты, вытягивая значительно больше той взлелеянной в мечтах доплаты. Ежегодные потери граждан от действий украинских монополистов уже достигают по меньшей мере нескольких десятков миллиардов гривен. Хотя эта цифра, возможно, уже пересекла стомиллиардный рубеж. Если по официальным данным Государственной службы статистиков в 2011 году украинцы потратили на приобретение товаров и услуг 1 триллион 24 миллиарда 249 миллионов гривен, то можно допускать, что от 5 до 10 процентов этой суммы были переплачены нашим монополистам.

Сейчас можем наблюдать последствия деятельности монополистов и картельных заговоров во всех сферах производства и продажи товаров и услуг. В Украине формируются и набирают силы как общенациональные, так и региональные монополисты. Можно наблюдать монополизацию производства яиц, куриного мяса, молокопродуктов, хлебопродуктов во многих регионах.

А еще можно вспомнить монополизацию торговли и заговоры торговых сетей, которые обворовывают как производителей товаров, так и покупателей. При этом органы власти максимально способствуют этой монополизации, целеустремленно препятствуя деятельности небольших магазинов продовольственных товаров.

А картельных заговоров на рынке нефтепродуктов не видит, по-видимому, только руководство Антимонопольного комитета, хотя для всех, кто работает на этом рынке, это секрет полишинеля. Антимонопольный комитет стал глухим и слепым, он не видит и не слышит, что почти все химические предприятия контролируются одним олигархом, а добычу угля, производство тепловой энергии захватил другой олигарх.

Особенно следует отметить почти тотальную монополию на рынке жилищно-коммунальных услуг, где граждан беспардонно обворовывают жэки, водоканалы, облгазы, облэнерго и поставщики тепловой энергии, которые, не выполняя в полном объеме своих обязательств, имеют возможность сдирать средства с населения в полном объеме. И граждане ничего не могут поделать с этим, потому что имеют дело с монополистами.

Можно вспомнить также монополизм на авиаперевозках.

Сферы монополизации рынков и картельных заговоров можно перечислять еще довольно долго.

Хорошо известно, что негатив от деятельности монополистов заключается не только в том, что они обворовывают миллионы граждан. Они целеустремленно уничтожают малые и средние предприятия, защищая себя от конкуренции с их стороны. Тем самым лишая работы и заработков сотни тысяч граждан. Но и это еще не все. Монополии по своей природе отрицают развитие. В условиях нехватки конкуренции нет необходимости для снижения расходов и повышения эффективности деятельности. За все их ошибки, просчеты заплатят потребители. Их существование возможно лишь при условии постоянной подпитки коррупции чиновников и политиков, которые способствуют монополизации и ограблению граждан. При этом монополисты в условиях нехватки конкуренции деградируют не только сами. Свои метастазы неэффективности они распространяют на всю систему общественных отношений.

К сожалению, наши политические вожди, много рассказывая о том, как они беспокоятся о доходах маленьких украинцев, совсем не желают обращать внимание на деятельность монополистов, которые обворовывают граждан. И это не только потому, что они не осознают глубину этой проблемы. Все значительно хуже. По-видимому, во всех наших ведущих политических партиях есть представители тех же общенациональных и региональных монополистов. И это – настоящая причина того, что проблема демонополизации в украинской экономике не затрагивается в партийных речах и программах. Так наши народные депутаты, ратифицировав 15 декабря 2010 года Протокол о присоединении Украины к Энергетическому содружеству и взяв обязательство имплементировать положение так называемого Третьего энергетического пакета, ничего в сущности за прошлый год не сделали. Хотя его положения прямо предусматривают демонополизацию секторов электроэнергетики и газа путем отделения производства или оптовой продажи от транспортировки и розничной продажи конечным потребителям. Причем это требование касается не только, например, разделения Нафтогаза, но и обл- и горгазов, а также обл- и горэнерго. А в сущности это должно касаться также водоканалов и производителей тепловой энергии.

В ближайшие даже не годы, а месяцы должен завершиться окончательный дерибан государственного имущества. При этом возможности разворовывания средств государственного бюджета все сужаются, потому что государство не может обеспечить выполнения своих даже минимальных социальных функций. Следовательно, главным механизмом, который в дальнейшем будет обеспечивать рост состояний олигархов, будет монополизация всех основных рынков производства и продажи товаров и услуг и получение монопольно высокого дохода.

Очевидно, что терпение должно лопнуть прежде всего у самих граждан. Они должны понять, что демонополизация экономики защищает их личные интересы. И одно из главных требований к политикам должно касаться борьбы с монополизмом. А если они не поднимают эту проблему, то зачем за них голосовать?

Борис Кушнирук