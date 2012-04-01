В двух автокатастрофах погибли 10 человек

В автокатастрофе, произошедшей в Киевской области, погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 31 марта в 18.30 в селе Калиновка Макаровского района Киевской области на автодороге Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия при участии двух легковых и грузового автомобилей погибли пять человек.

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Еще пять человек погибли и один травмирован в результате лобового столкновения грузового и легкового автомобилей в Кировоградской области, сообщает МЧС Украины.

ДТП произошло в воскресенье в 05.20 на 9-м километре трассы Знаменка - Луганск - Изварино.

В лобовом столкновении грузового Mercedes с ВАЗ-2110 погибли все находившиеся в "жигулях": трое мужчин и две женщины. Травмирован водитель грузовика.

На месте работают оперативная группа Знаменского районного управления МЧС, следственно-оперативная группа УМВД, районная прокуратура.