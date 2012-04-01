Рекламный щит упал на женщину с ребенком

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

К счастью ребенок не пострадал, а женщина получила телесные повреждения.

До проверки привлечены специалисты Управления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в г. Киеве и территориального управления Госгорпромнадзора. По результатам проверки будет принято решение, отметили в прокуратуре.