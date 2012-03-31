Кого из нынешних парламентариев выкинет за борт волной объединения "Фронта змін" и БЮТ

Набор велеречивых реляций нынешней оппозиции прямо противоречит ее действий. Действительно, языком молоть – не мешки ворочать.

С одной стороны, г-жа Тимошенко говорит о «единстве демократических оппозиционных сил», привычно называя словом «демократичным» то, что является авторитарным. Ведь ее "Батьківщиной" единолично управляют господа Турчинов и Кожемякин, а во "Фронте змін" нет другого мнения, кроме господина Яценюка.

С другой стороны, господин Яценюк глаголет, что «мы идем единым фронтом».

Но при этом - господин Яценюк говорит о выходе «на финишную прямую» и предлагает «поставить точку» относительно объединения оппозиции в течение трех недель». А "Батьківщина" принимает решение, что она и другие оппозиционеры силы должны согласовать единый список кандидатов в депутаты до начала мая.

Соня Кошкина написала на сайте «Левый берег» об атмосфере съезда: «Со стороны это походило то ли на сеанс массового гипноза, то ли – психоза». В принципе, в психоз вгоняют и гипнозом.

Сергей Лещенко написал в «Украинской правде»: «после себя Турчинов предоставил слово Яценюку, который очень хотел понравиться присутствующим. Он обратился к портрету на сцене: уважаемая и дорогая Юлия Владимировна!». Мне это напомнило случай мистицизма из советского времени: выступая на XXII съезде Компартии, старая большевичка Лазуркина, многолетняя узница сталинских лагерей, рассказала о разговоре, который она имела с Владимиром Лениным во сне. Ленин просил убрать из мавзолея докучливого преемника. И съезд выполнил волю покойного вождя — убрал Сталина из Мавзолея.

Это не финишная прямая, о которой говорит господин Яценюк, а «финишная кривая». И причина этой «кривизны» в том, что место в проходной части списка «Фронтовой Батьківщини» могут гарантировать не всем. А вот кто попадает в этот заменитель депутатского счастья, предстоит «дотереть» между собой господам Турчинову, Кожемякину, Яценюку.

А ведь есть еще «Народна самооборона», которая присоединилась к "Батьківщине". И если учесть группу Вячеслава Кириленко, которая ранее влилась в "Фронте змін", то количество рабочих мест в гипотетическом списке еще больше сокращается.

Это кризис перепроизводства оппозиции.

Банковая должна быть рада такой оппозиции, так как та несколькими колонами набирает больше, чем совместным спискам.

Ситуация выгодна вступившим в политический сговор господам Турчинову, Кожемякину, Яценюку. Они, а не госпожа Тимошенко, будут формировать, не уверен, что безвозмездно, будущий список. Они не заинтересованы в освобождении госпожи Тимошенко из тюрьмы. Тимошенко нужна Турчинову, Кожемякину, Яценюку не на свободе, а в качестве символа. Ситуация напоминает письмо в Ватикан монсеньера Норелли из «17 мгновений весны»: «пастор Шлаг – либо светлый образ его – поможет нашим пастырям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы». Действительно, хватит с Тимошенко и «светлого образа»…

Ситуация не выгодна многим нынешним депутатам из "Батькивщины". Им скоро объяснят, пусть готовятся, почему, по какой «существенной» причине, они в проходную часть списка не попадают. Разумеется, никто в «существенные» причины не поверит. И вот тут начинается самое интересное. Те, кого отправят в утиль, начнут говорить. Нас ждет сеанс саморазоблачения "Батьківщины" и "Фронта змін", перед которым пресловутый ящик Пандоры будет казаться пустой картонной тарой из-под пива.

Ситуация не выгодна госпоже Тимошенко, которая теряет контроль над своими подчиненными, быстренько переориентировавшихся на господ Турчинова, Кожемякина, Яценюка.

Оппозиция карикатурна, ибо непоследовательна. Это вещи из репертуара клоунов. Несколько «жемчужин» из моих личных досье.

Госпожа Тимошенко о господине Яценюке.

21 января 2009-го она сказала, что проект Яценюка финансирует бизнесмен Фирташ. 16 июня 2009-го назвала Яценюка работающим в команде против нее. 15 июня 2009-го назвала его техническим кандидатом действующего главы государства. 4 ноября 2010-го распространяла слухи, с кем не тем ужинает Яценюк.

Это я выбрал не самое острое из того, что Тимошенко позволяла себе о Яценюке.

Господин Яценюк о госпоже Тимошенко тоже выражался.

В интервью газете «Аргументы и факты» 23 июля 2009-го – без любого решения суда - Яценюк заявил, что «газовый контракт, подписанный НАК "Нафтогаз Украины" по директиве премьер-министра Юлии Тимошенко - это преступление, и виновные в нем должны быть наказаны». 18 декабря 2009-го обвинил Тимошенко в том, что она «соврала МВФ». 1 ноября 2009-го – в том, что «Тимошенко знала, что в Украину идет грипп, но бездействовала. 9 февраля 2010-го – в том, что «Тимошенко и Ющенко окончательно развалили демократический лагерь». 18 июня 2009-го – в том, что «у премьер-министра Тимошенко нет собственной последовательной идеологии”. 30 сентября 2009-го – в том, что «Тимошенко в сговоре с бандой по вопросу приватизации Одесского припортового завода». 26 августа 2009-го – в том, что «Тимошенко тянет Украину в кабалу Москвы». 5 января 2009-го назвал Тимошенко «примером политического хищника».

Вопрос о том, как может быть партнером Тимошенко «не с теми ужинающий» Яценюк, который содержится бизнесменами и склонен к техническому кандидатству – такой же риторический, как и тот, насколько может быть партнером Яценюка «политический хищник» Тимошенко, сговаривающаяся с олигархами по поводу Одесского припортового, политик, не имеющей собственной идеологии, сдающий Украину Москве, разваливающий демлагерь, врущий международным финансовым организациям и заключающий преступные контракты.

Пройдет совсем немного времени, и – после реляций о «грядущей победе» - они вновь будут поливать друг друга. Не духами.

Они были такими как власть, они такие как оппозиция. Они говорят, что сыты по горло, и как все сытые по горло, они хотят еще больше. И они опять рвутся к власти. В расчете на короткую память избирателя.

Вячеслав Пиховшек