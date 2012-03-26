В Украине запретили фильм о донецких копанках, который увидели 30 стран мира

Фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве.

Об этом донецкому сайту «ОстроВ» сообщил один из участников съемок.

Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер.

По данным «Острова», фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем произошло это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и несоответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку ранее ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и напротив, будучи продюсером, намеревалась распространять фильм в Украине.

М.Каат была шокирована случившимся. Действия Е.Фетисовой она считает политическим заказом.

«Фильм, в силу политической ситуации в Украине, сложно распространять. Моя цель - показ сейчас, индивидуальный показ вне фестиваля, чтобы люди вынесли сами свои решения, что этот фильм собой представляет, потому что те обвинения, которые я получила сегодня, неожиданные для меня, они просто оскорбительны», - сказала она.

В свою очередь, блогер frankensstein пишет на ЖЖ: «М.Каат удалось показать фильм в Украине вне конкурса, однако говорить о прокате после демарша украинской стороны невозможно. Фильм, демонстрировавшийся на фестивалях в 30 странах мира, напугал украинских чиновников, поскольку во всех красках иллюстрирует последствия их разрушительной деятельности. В фильме М.Каат показан не тот Донбасс, который «всех кормит», а тот, который давно уже поставила на колени преступная группировка, состоящая из продажной советской партноменклатуры и уголовников. И нынешнее руководство Украины, заработавшее первый капитал на разграблении некогда богатейшего региона, не хочет, чтобы такой Донбасс показывали в кино».