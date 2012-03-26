Прославленный режиссер опустился на самое дно

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон погрузился на дно Марианской впадины на своем одноместном батискафе Deepsea Challenge, сообщает Associsted Press.

57-летний создатель "Терминатора", "Бездны", "Титаника" и "Аватара" провел в самой глубокой точке планеты около шести часов, в течение которых вел видеосъемки подводного мира. По итогам подводного путешествия планируется появление совместного с National Geographic фильма о погружении.

До Кэмерона была предпринята лишь одна попытка погружения людей в т.н. Бездну Челленджера, замечает РИА Новости. В 1960 году за пять часов туда опустился батискаф со швейцарским инженером Жаком Пиккаром (Jacques Piccard) и капитаном военно-морских сил США Доном Уолшем (Don Walsh). Их подводный аппарат пробыл на дне впадины всего 20 минут. Двое исследователей тогда обнаружили там всего шесть видов живых существ, в том числе плоских рыб размером до 30 сантиметров.