Въезд машиной в Гидропарк может стать платным

Киевская горгосадминистрация инициирует введение платного въезда частных автомобилей на территорию Гидропарка и киевских островов, которые являются зонами отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК на заседании Общественного гуманитарного совета Киева.

“Я буду предлагать, чтобы мы ввели платный въезд на острова. Потому что у нас сегодня существуют злоупотребления. С одной стороны, мы хотим, чтобы люди имели доступ, но с другой стороны – это злоупотребление машинами, которые вторгаются в это пространство, и их много. А у нас потом нет средств хотя бы для того, чтобы привести в порядок инфраструктуру. Эти средства могут быть целевыми - направить их на инфрастуктуру хотя бы для того, чтобы оборудовать какие-либо стоянки”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

Обращаясь к членам Общественного гуманитарного совета, он сказал, что если ими эта идея будет поддержана, то вопрос можно будет выносить на рассмотрение Киевсовета.

“Введем такой платный въезд. Особенно это касается Труханового острова, Гидропарка, наших 36 главных островов”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

Он обратил внимание на необходимость соответствующего обустройства указанных городских зон отдыха, но таким образом, чтобы это не мешало гражданам отдыхать, а способствовало улучшению условий отдыха.