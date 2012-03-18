Задержанный прыгнул из окна милиции и напоролся на острие ограды

В Киеве с целью побега выпрыгнул из окна Соломенского райотдела милиции задержанный.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, инцидент произошел вчера около 21.30.

Молодой мужчина упал на ограждение, в результате чего получил колото-резаную рану грудной клетки и был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу, где его прооперировали.

25-летний киевлянин был задержан работниками отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков за хранение амфетамина и заключен в комнате доставленных и задержанных Соломенского райуправления.

"Следователем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков). Он был допрошен в качестве подозреваемого и к нему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Во время приготовления постановления о привлечении в качестве обвиняемого и постановления о назначении химической экспертизы следователь предложил задержанному подождать в коридоре, на что последний согласился и вышел из кабинета.

Согласно информации, снятой с камер видеонаблюдения, задержанный открыл окно в коридоре второго этажа здания и выпрыгнул. При этом он упал на ограду, которая расположена на расстоянии 1 м от админздания райуправления, причинив себе телесные повреждения. После этого, оставив одежду на ограде, вышел с территории райуправления", – говорится в сообщении.

По предварительному заключению прокуратуры Соломенского района Киева, нарушений требований действующего законодательства в действиях работников милиции не выявлено.

Однако в МВД создана группа, которая по этому факту проводит служебную проверку.