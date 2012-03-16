В Харькове столкнулись троллейбус и три иномарки: есть пострадавшие

В Харькове в результате столкновения троллейбуса и трех легковых автомобилей пострадали три человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском управлении ГАИ, авария с участием троллейбуса произошла 15 марта около 17.20 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Роганской.

В троллейбус, который двигался по Московскому проспекту, врезался автомобиль Skoda, который ехал в попутном направлении. После этого автомобиль Skoda еще столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21053» и автомобилем Nissan. В результате удара автомобиль «ВАЗ» отбросило на обочину, где он врезался в дерево и опору столба.

В результате аварии 31-летний водитель «ВАЗ» и двое его пассажиров, 59-летний мужчина и 29-летняя женщина, получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу.

Кроме этого, 15 марта около 9.45 произошло еще одно ДТП с участием троллейбуса. На Загородном въезде троллейбус, который двигался без пассажиров, сбил 69-летнего пешехода. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом грудной клетки. Потерпевший госпитализирован.