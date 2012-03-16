На двух улицах в Киеве введено одностороннее движение

На двух улицах в Подольском и Шевченковском районах столицы введено одностороннее движение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ГАИ информирует, что согласно распоряжению КГГА, в Подольском районе Киева с 14 марта по май 2012 года по улице Петропавловской в сторону улицы Фрунзе (на участке от ул. Бакинской до ул. Радищева) временно введено одностороннее движение.

На этом участке будут проводиться работы, связанные с прокладкой наружных инженерных сетей к жилому дому на улице Петропавловской, 50, 50-Б. На время этих ограничений, объезд указанного участка, столичная Госавтоинспекция рекомендует осуществлять движение по улице Елены Телиги.

Также УГАИ сообщает, что согласно утвержденной проектной документации на прокладку водопровода по улице Павловской в Шевченковском районе столицы, с устройством водопроводной камеры на перекрестке улиц Павловская и Тургеневская, с 14 по 30 марта 2012 г. введено одностороннее движение в сторону улицы Гоголевская.

На время этих ограничений, объезд указанного участка, столичная Госавтоинспекция рекомендует осуществлять по улицам Гоголевская - Сечевых стрелков - Тургеневская.