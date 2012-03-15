Оперативники искали автомобиль-убийцу, примеряя осколок бампера

Сотрудники ГАИ г. Донецка разыскали автомобиль и 21-летнюю девушку-водителя, которая 12 марта смертельно травмировала пешехода и скрылась с места аварии.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Управлении ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В сообщении говорится, что 12 марта около 23:00 в Буденновском районе Донецка неустановленным автомобилем была сбита 32-летняя женщина-пешеход, которая от полученных травм скончалась на месте аварии. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Оперативной группой в составе сотрудников дознания и розыска ГАИ Донецка место совершения ДТП было тщательно изучено, и недалеко от него был обнаружен небольшой фрагмент нижней части бампера, который был изъят как вещественное доказательство.

После сравнения кусочка бампера с компьютерными данными было установлено, что по признакам эта деталь могла принадлежать автомобилю «Хонда CR-V».

«Всю ночь сотрудники ГАИ обследовали дворовые территории, стоянки жилых микрорайонов и охраняемые стоянки. На одной из охраняемых стоянок правоохранители заметили автомобиль «Хонда CR-V», и, осмотрев переднюю часть автомобиля и приложив кусочек бампера, пришли к однозначному выводу, что именно эта машина причастна к ночному ДТП», – говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что с поиском владельца автомобиля возникли трудности, так как машина принадлежала одному лицу, а управлял иномаркой совсем другой человек.

«Правоохранители нашли телефон отца виновника аварии, который проживает и работает в г.Николаеве. Тот пояснил, что машиной «Хонда CR-V» могла управлять его 21-летняя дочь и назвал адрес ее проживания», - сообщили в областном управлении ГАИ.

В настоящее время автомобиль «Хонда CR-V» задержан, а девушка, которая призналась, что была за рулем в момент ДТП, дает пояснения о событии следственным органам.