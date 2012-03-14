Завидую Азарову - он сохранил веру в справедливость. Справедливость России

Даже позавидовать хочется Николаю Яновичу Азарову. В таком солидном возрасте он сохранил просто-таки юношеский идеализм и веру в справедливость. Справедливость России.

Вчера наш премьер выразил надежду, что Россия пересмотрит газовый контракт "имени Тимошенко", поняв его несправедливость и негативное влияние на украинско-российские отношения. "Нами должны быть сейчас продолжены трудные переговоры, и мы надеемся, что понимание несправедливости этого контракта и его негативное влияние на наши двусторонние отношения и негативное влияние на нашу экономику будут побуждать наших партнеров на компромисс", - сказал он.

Как хочется разделить с Николаем Яновичем его простодушную уверенность в справедливости России и Газпрома! В то, что «понимание несправедливости» «будет побуждать наших партнеров на компромисс». Здесь есть одна загвоздка: у каждого свое представление о справедливости, а тем более - о компромиссе.

Газпром и Кремль уже неоднократно и предельно откровенно формулировали свое понимание справедливого (с их точки зрения) компромисса: Украина получит скидку на газ лишь в том случае, если сдаст России свою ГТС. Ни одного свидетельства изменения этой позиции не видно и не слышно.

Кстати, готовность к такому развитию событий по существу демонстрирует секретарь СНБО Андрей Клюев, говоря о возможности двустороннего консорциума по ГТС с Россией - без Европы. Это как тоже своего рода вера в справедливость, в то, что в тандеме двух мягко говоря неравноценных по масштабам и мощности партнеров более сильный не «съест» слабого. Но возникают сомнения по поводу такой идиллии.

Для каждого, кто хоть немного знаком с темой, очевидно, что без участия третьей, европейской стороны (и то - не «дочек» Газпрома, а действительно европейских компаний) консорциум по факту станет русским.

Оппозиция призывает власть решить проблему заоблачных цен на российский газ кардинально иначе - пойти путем европейских стран и подать на Газпром в Стокгольмский арбитражный суд. Целый ряд энергокомпаний Европы именно так заставил российского монополиста усмирить свои аппетиты.

Однако это мнение не нравится не только правительству и Николаю Яновичу (что следует из его светло-оптимистичного заявления), но и окружению Президента. Представитель Президента в ВР, «регионал» Юрий Мирошниченко вчера в эфире «5 канала» выступил в роли еще одного газового «кота Леопольда»: «Судебное разбирательство - это последний метод разрешения споров, и украинская власть рассчитывает на то, что мы сможем договориться. Ведь договор - это всегда согласие двух сторон. Если мы через суд будем решать свои разногласия, то я думаю, что у нас не будет в дальнейшем перспективы дружественных и справедливых отношений».

Для тех, кто еще верит в «дружбу и братство», автор приведет цитату провластного российского эксперта, заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина: «Остаточные попытки со стороны украинского руководства получить от России какие-то преференции на основе так называемого братства, мол, мы вам скажем несколько хороших слов, а вы нам снизите цены на газ, с В.Путиным уже не проходят и не пройдут».

Кстати, бесперспективность «дружбы, братства и справедливости» совсем недавно понимал и премьер-министр Азаров. Глава правительства в январе текущего года, а глава государства в сентябре прошлого года, говорили о подготовке к подаче Украиной иска на Газпром в Стокгольм.

Откуда же теперь такое миролюбие, разговоры о дружбе, справедливости и компромиссы? Другого компромисса, кроме сдачи в той или иной форме ГТС, Россия и Путин явно не хотят и не видят. Ведь руководители нынешней власти неоднократно говорили о недопустимости отказа от стратегически важной для Украины газовой транзитной инфраструктуры.

Почему же сейчас определяется такой опасный для нашего государства поворот?

Представляется, что разгадка проста и носит чисто предвыборный характер. Глава государства выступил с социальными инициативами, которые требуют минимум 2 миллиарда долларов. И еще не один миллиард нужен на избирательную кампанию Партии регионов.

Все разговоры о таких источниках средств, как «рост экономики», «оптимизация сбора налогов», «налог на роскошь» - явно, что называется, «в пользу бедных». Денег в стране просто нет.

Включение печатного станка может окончательно похоронить эту власть после всплеска гиперинфляции. Причем, сценарии могут быть самыми мрачными: массовые акции протеста, социальные бунты...

Зато скидки на газ от России могут высвободить средства (уже зарезервированные в бюджете), достаточные для предвыборных подачек пенсионерам и другим слоям населения, на которые рассчитывает Партия регионов как на базовый электорат, для масштабной избирательной кампании, «работу» с комиссиями и т.д..

И немедленного вреда для социально-экономического положения не будет. А то, что в стратегическом плане Украина останется без будущего... Когда это еще будет. Чтобы сейчас выкрутиться и остаться при власти.

Петр Осадчук