Азаров надеется, что Россия поймет свою неправоту

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что понимание несправедливости цены на газ подтолкнет Россию к пересмотру газовых контрактов с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом строительства станции метро «Ипподром» в Киеве.

«Нам предстоит сейчас продолжение тех трудных переговоров, которые Президент и правительство ведут с российскими партнерами. И мы надеемся, что понимание несправедливости этого контракта и его отрицательного влияния на наши двусторонние отношения и пагубного влияния на экономику, наконец, сподвигнут наших партнеров на компромисс», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в феврале 2012 года Украина заплатила Российской Федерации за потребленный газ 1 млрд. 200 млн. долларов. В связи с этим премьер заметил, что за эту сумму можно построить в Киеве целую линию метро.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

20 февраля председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН сообщил журналистам, что Министерство энергетики России передало Украине новый проект газового договора.

3 марта Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, который предусматривает снижение стоимости газа на 10%. «Это очень серьезный документ, который сразу же был передан Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству юстиции и другим министерствам на детальное рассмотрение. Вот это все, что я могу сказать на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.