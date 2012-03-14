Россия де-факто стала членом НАТО, или Кто же поменял славянское братство на пряник Вашингтона?

Кремль, на протяжении многих лет торпедируя желание Украины вступить в НАТО, утверждал, что официальный Киев нарушает статьи Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. «Страшилки» Москвы состояли в том, что в случае членства Украины в НАТО «к границам России приблизится враг - Североатлантический альянс».

В реальности все получилось наоборот. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Россия в одностороннем порядке нарушила межгосударственный договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. Не консультируясь с Киевом, официальная Москва разместила на своей территории военную базу НАТО, которую российские политики скромно называют «мультимодальный транзит нелетальных грузов» Североатлантического альянса.

Высокопоставленный российский чиновник, вице-премьер, Дмитрий Рогозин, который курирует в правительстве Путина военно-промышленный комплекс, (по глупости или недомыслию) проговорился.

Вчера Дмитрий Рогозин заявил, что в России, под Ульяновском есть натовская «мультимодальная транзитная база нелетальных грузов». Это «грузы НАТО, которые планируются переправлять в Афганистан через перевалочный пункт в Ульяновске».

Дмитрий Рогозин пытаясь оправдаться в том, что Российская Федерация оказывает прямую помощь НАТО в ведении войны в Афганистане, считает, что все грузы Альянса «невоенные». Это «минеральная вода, салфетки, палатки, биотуалеты и прочие невоенные грузы, которые будут перегружаться с поезда на самолеты и далее следовать в Афганистан».

Наверное, вице-премьер правительства, в прошлом суперпосол 007 России в Брюсселе, военное дело изучал в закрытых специальных военных школах, но даже дилетанту ясно, что те грузы НАТО, которые Рогозин перечислил, являются грузами военного назначения, так как обеспечивают военные тылы, материальное и бытовое обеспечение и снабжение армии, ведущей боевые действия. Каждый военный знает,что американский солдат без биотуалетов не будет воевать, как и без оружия.

Таким образом, Россия де-юре и де-факто оказывает прямую помощь США, странам НАТО в ведении войны против суверенного государства, то, что в Вашингтоне и в Москве позорно называют «международными силами содействия обеспечения безопасности». Другими словами, Россия является воюющей стороной. Ее действия противоречат международному праву.

То есть, пользуясь логикой «наших русских друзей», к границам Украины «подползла» огромная, могущественная страна Россия, которая де-факто стала членом НАТО, которая, сотрудничая с Североатлантическим альянсом, несет прямые военные угрозы безопасности Украины.

А как же многочисленные обвинения Украины в том, что Киев продал славянское братство «в обмен на пряник Вашингтона?».

Двадцать лет в России «трындели» о коварном НАТО, о том, что Альянс – это атавизм «холодной войны», что блок надо распустить, что Европа - в заложниках США, что ядерное оружие приближается к государственным границам России. А в действительности, в реальной политике Москве наплевать на свои обязательства, скрепленные подписью президента и государственной печатью.

В России, пожалуй, нет политика, который бы гневно не обвинял официальный Киев в предательстве стратегического сотрудничества, в желании Украины активно сотрудничать с НАТО.

Как известно, российская внешняя политика традиционно формируется не интересами, а фобиями, страхами, внешними угрозами. Камнем преткновения диалога с Украиной всегда было сотрудничество Киева с Североатлантическим альянсом.

Вспомним хотя бы скандальное, вне всяких правил международного права, «послание Дмитрия Медведева президенту Украины». «Политическое руководство Украины упрямо продолжает курс на вступление в НАТО. Причём в качестве «аргумента» используются намёки на «российскую угрозу» безопасности Украины, которой, как Вы прекрасно знаете, нет и быть не может» - говорил президент ракетно-ядерной страны на фоне военных кораблей – линкоров, крейсеров и подводных лодок.

А выступление Владимира Путина на саммите НАТО в Бухаресте эксперты вообще считают началом новой холодной войны. Бывший полковник КГБ, а тогда президент РФ, обращаясь к лидерам стран НАТО, заявил, что Украина - это «сложное государство. И если внести туда натовскую проблематику, это вообще может поставить на грань существование самой украинской государственности».

Владимир Путин даже объяснил, откуда будет исходить угроза «уничтожения украинской государственности». «Семнадцать миллионов русских живет на юге Украины. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов?» - подчеркнул он.

Милитаризация России (вспомним путинские планы реформирования армии, на что будут потрачены сотни миллиардов долларов), а также выдвижение на первые роли государственного управления откровенных, воинствующих шовинистов, не вызывают сомнения, что тренд выстраивания отношений России с соседними государствами будет основан на силовых, точнее военных аргументах.

Более того, Россия, стремясь занять место среди тех, кто «решает судьбы мира», активно сотрудничает с НАТО, предоставляя для агрессии третьих стран свою территорию. Москва не обращает внимания, что «эта дружба направлена» против суверенитета другого государства. Более того, оказывает помощь тем, кто осуществляет то, что на военном языке называется «агрессия».

Россия, разместив на своей территории базу НАТО, нарушила «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Российской Федерации». В статье 6 этого договора, который является базовым, основополагающим для межгосударственных отношений Украины и России декларируется, что «ни одна из Сторон не допустит, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны».

А в статье 7 прямо подчеркивается: «В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Высоких Договаривающихся Сторон, создает угрозу миру, нарушает мир или затрагивает интересы ее национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, она может обратиться к другой Высокой Договаривающейся Стороне с предложением безотлагательно провести соответствующие консультации».

Российская внешняя политика – это политика двойных стандартов. Обвиняя Украину в сотрудничестве с НАТО, Россия фактически стала страной - членом Североатлантического альянса.

Остается только юридически оформить эти отношения и не пудрить остальному цивилизованному миру мозги стенаниями о политике «принуждения к миру», миротворчества, прикрываясь демагогией о международных силах безопасности.

Остается узнать: против кого так тесно сотрудничает Россия с НАТО? Какие цели этого сотрудничества? Почему Москва не консультировалась с Киевом, размещая военную базу НАТО на территории своей страны. Этого ведь требует «буква и дух» «большого договора» между Украиной и Россией.

Виктор Тимошенко