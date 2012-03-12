В Киеве на парковке Тойоте Прада сорвало взрывом крышу
18:07, 12 марта 2012Разное
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В результате взрыва газового баллона в Киеве пострадали три автомобиля
В результате взрыва газового баллона в Киеве пострадали три автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в г. Киеве, 11 марта вечером в Днепровском районе столицы на открытой автостоянке в припаркованном автомобиле Toyota Prada произошел пожар в салоне, после чего взорвался газовый баллон. Взрывом сорвало крышу автомобиля, огонь перекинулся на соседние автомобили Audi и Opel.
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