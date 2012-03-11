Альпинисты Донбасса подняли уголь на самую высокую точку Южной Америки

Донецкие альпинисты покорили самую высокую точку Южной Америки – гору Аконкагуа (6962 м) и подняли на эту вершину уголь, добытый в шахте Донбасса.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины. Согласно сообщению, экспедиция стартовала 23 февраля, а накануне женского праздника (7 марта) уже прибыла в Донецк. В группу входили 7 скалолазов, руководил экспедицией президент Донецкой областной федерации альпинизма, мастер спорта международного класса Сергей КОВАЛЕВ, команда поднималась на вершину по классическому маршруту (северный склон).

По словам руководителя пресс-службы экипировочного центра «Вертикаль» Алены ЭСАУЛОВОЙ, Аконкагуа - это единственный из высочайших пиков континента, на который до последнего времени еще не был поднят уголь Донбасса. Она объяснила, что альпинисты брали с собой капсулу с добытым на шахтах Донецкого региона углем, которую и оставили на вершине, а также флаги Украины и области.

А. ЭСАУЛОВА отметила, что все участники восхождения целы, здоровы, а восхождение на Аконкагуа является подготовительным этапом в покорении самой высокой точки планеты – пика Эверест, которое состоится в апреле-мае текущего года.

В пресс-службе напомнили, что ранее С. КОВАЛЕВ заявлял, что покорение Эвереста будет посвящено чемпионату Европы по футболу, который в 2012 году примут Украина и Польша, а также 80-летию Донецкой области. На высочайшей точке мира альпинисты намерены совершить символический удар по футбольному мячу в поддержку украинской сборной на чемпионате ЕВРО-2012.

Справка УНИАН. Донецкие альпинисты покорили не одну вершину как в Украине, так и в мире. В рамках проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира», который ведет свою историю с 2007 года, под руководством Сергея КОВАЛЕВА альпинисты уже успели покорить Говерлу (высочайшую вершину Украины), Монблан (высочайшую точку Западной Европы), Шиша-Пангму (восьмитысячник в Гималаях), Эльбрус (высочайшую вершину Европы), Эверест (высочайшую вершину мира).

На счету альпинистов проекта также ряд открытий. В 2009 году команда совершила восхождение на безымянную вершину Тянь-Шаня высотой 5132 метров в массиве ледника Южный Иныльчек (территория Кыргызстана) и на правах первопроходцев присвоила ей имя «Пик шахтеров Украины». В начале 2011 года в ходе Первой Донецкой Антарктической экспедиции альпинисты совершили первовосхождение на безымянную вершину южного полюса высотой 3126 метров, которую предложили назвать «Пиком Донбасса».

Последним достижением альпинистов стала первая Украинско-российская Гималайская экспедиция, проходившая с сентября по ноябрь 2011 года, в рамках которой донбасские шахтеры Игорь СТОРОЖЕНКО (Макеевка) и Виталий КУТНИЙ(Белозерское), донецкие альпинисты, а также двое москвичей-скалолазов и двое кузбасских горняков совершили восхождение на гималайские вершины Ама-Даблам и Пумори.