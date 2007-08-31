Ющенко поручил охранять ”Художественный арсенал” как орган госвласти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О государственной охране важных государственных объектов”, которым поручил Управлению государственной охраны Украины обеспечить осуществление государственной охраны имущественного комплекса, предназначенного для создания культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал», и прилегающих к нему территорий, расположенных в городе Киеве по ул. Январского восстания, 28-30.

Текст Указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

Решение принято в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Как сообщал УНИАН, другим Указом В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины решить в установленном порядке вопрос о передаче Государственному управлению делами государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал», а также имущества, предназначенного для создания культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал».

Сегодня же В.ЮЩЕНКО на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту разрушения архитектурного памятника “Мазепинский вал” в музейном комплексе “Художественный Арсенал”.