В ДТП в Польше погиб один украинец, еще двое получили травмы

В Польше в результате ДТП один гражданин Украины погиб и двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по данным Генерального консульства Украины в Люблине, 9 марта на окраине города Замость (Люблинское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с тремя украинскими пассажирами.

В результате аварии один гражданин Украины погиб и двое получили травмы разной степени тяжести. После оказания медицинской помощи двое наших соотечественников были выписаны из больницы.

Происшествие находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Люблине и в Департаменте консульской службы МИД Украины.