Супруга актера Пороховщикова найдена повешенной в своей квартире

Супруга актера Александра Пороховщикова Ирина найдена мертвой в своей квартире в Староконюшенном переулке в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, женщина найдена повешенной.

"При ней найдена предсмертная записка", - сказал он.

В записке она просит никого не винить в ее смерти.

Квартиру вскрывали сотрудники МЧС.

73-летний Александр Пороховщиков был госпитализирован 6 марта. Врачи полагают, что у него неврологическое заболевание.

В январе 2012 года Ирина Пороховщикова обращалась в полицию с заявлением о пропаже мужа. Актер позднее нашелся на даче.

Народный артист России Пороховщиков снимался в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Звезда пленительного счастья", "Капитан Немо", "Завещание профессора Доуэля", "Следствие ведут знатоки. Мафия", "Ворошиловский стрелок" и многих других.