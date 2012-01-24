Пропавший актер нашелся на даче

Известный российский актер Александр ПОРОХОВЩИКОВ, об исчезновении которого сообщала его супруга, нашелся на подмосковной даче, с ним все в порядке.

По его словам, у него было много работы, и он сильно устал, сообщает РИА «Новости».

"Поэтому я взял и уехал, и три дня без всякого звука сидел на даче. Вот и вся история", - сказал актер.

Супруга актера Ирина сообщила в понедельник в прямом эфире российского телеканала РЕН, что ее муж ушел из дома три дня назад, и она не может до него дозвониться.

Народному артисту России А.ПОРОХОВЩИКОВУ 72 года. Он снимался в фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Звезда пленительного счастья", "Капитан Немо", "Завещание профессора Доуэля", "Следствие ведут знатоки. Мафия", "Ворошиловский стрелок" и многих других.