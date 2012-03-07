Не дай Бог, если журналисты проглотят новость про Пукача и не подавятся

Итак, генерала Пукача, этого милицейского чикатило, руки которого отрезали голову журналиста Георгия Гонгадзе, будут судить тайно, непублично, закрыто. «Узкий круг ограниченных лиц», «сталинская тройка», «украинский Андрей Януарьевич Вышинский»?

Значит, лица у Фемиды Украины нет, значит, отсутствует повязка на глазах. Так решила власть, у которой что: нет Имени Фамилии Отчества?

Не дай Бог, если журналисты Украины проглотят эту новость и не подавятся. Потому, что решение прокурорских чиновников незаконно. А с точки зрения морали – это плевок вонючей слюной в лицо каждому из нас. И не только журналистам.

Это покушение на свободу слова, на правду, на закон. Это угроза новых убийств, нагнетание страха, шантаж. Это культивация ненависти, стравливание людей разных стран, профессий, национальностей, поколений.

Это лишение надежды на то, что никого сегодня и в будущем не растворят в кислоте, не повесят, не выстрелят в голову, не закопают живьем в землю. Журналиста, как известно, убивают не за то, что он пишет, говорит, показывает, а за то, что его прочитали, прослушали, увидели.

А аргумент власти, что суд над Пукачем – государственная тайна, - это жлобство, низость, подлость. Тех, кто скрывает правду, - должны знать все!

Генерал Пукач – не уголовник, он политический преступник. Генерал Пукач – это орудие тех, кто желает превратить нас в скотов, животных, оруэлловских свиней, гусей, цепных псов и рабочих лошадей. В бессловесных роботов, манкуртов, лишить нас памяти.

Уже три поколения людей «во власти» не могут сказать правду: кто заказал убийство Гонгадзе!? Почему? Кто в этом заинтересован? Кому это было выгодно?

Думаю, что не выйдет как раньше: «За Родину! За Сталина!» – Это наше позорное прошлое.

Не прогнемся, будем держать удар и не позволим, чтобы политическое уголовное закулисье взяло вверх, победило, вытерло о нас ноги. Враги народа – это они, те кто выгораживает заказчиков убийства Гонгадзе.

Кто отмывает от крови этих убийц?

Кто заказывает в России фильмы оскароносным кинорежиссерам с единственной целью - отмыться от крови. А за какие нитки дергают те, кто чужими руками пишет сотни статей, снимает тысячи телевизионных передач во славу убийц Георгия Гонгадзе?

Почему столь выборочно допрашивают одних, а другие, прикрываясь надуманными, высосанными из пальца аргументами, вне карающего меча правосудия?

Те, кто скрывает правду, это одуревшие от шальных политических денег. Это те, кто стал украинской шляхтой в первом поколении. С ними говорить не о чем. Они уверены, что будут всегда, что вновь пришло их время.

Но зло будет наказано. Или может быть, это зло не существует в неодушевленной, раскаленной массе, наделенной интеллектом, как в культовом оскароносном фильме?

Но те, кто давал команду на убийство Георгия Гонгадзе, люди из плоти и крови. Они имеют имена и фамилии. Поэтому их должны знать все. И судить их должны публично. Этого требует украинское общество, все люди чести и совести!

Народ знает одно, что животные типа генерала Пукача никогда бы не пошли на убийство именно Георгия Гонгадзе, если бы им не отдали приказ.

Есть прекрасное слово – месть! Это людская кара за несправедливость, за зло. А зло, между прочим, – это намеренное, сознательное причинение вреда, страданий.

Виктор Тимошенко, журналист