Спасатели вынули 4-летнюю девочку из велосипеда

В Севастополе спасатели МЧС пришли на помощь 4-летней девочке, у которой во время игры застряла нога в велосипеде между педалью и рамой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в городе Севастополе, нога у девочки застряла, когда 7-летний брат катал на ее детском велосипеде. Вначале мать пыталась освободить ногу дочки самостоятельно, но у нее не получилось, стопа ребенка начала сильно опухать. Спустя час женщина решила обратиться за помощью в МЧС. Сотрудники группы аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС с помощью подручных средств в течение 10 минут разобрали конструкцию и освободили ребенка.

Фельдшер МЧС, осмотрев ребенка, констатировал отсутствие у нее каких-либо серьезных травм.