ДТП на Харьковщине: трое людей погибли, шесть пострадали

Сегодня в 1.30 вблизи с. Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области вследствие ДТП погибли трое людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на 562-м километре автотрассы Киев – Харьков - Довжанский водитель легкового автомобиля Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Mercedes E 200. Вследствие ДТП три человека погибли и шесть пострадали.

Пострадавшие с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.