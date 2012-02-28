Отец случайно выстрелил в голову 3-летнему сыну

В г.Саранск (Мордовия, РФ) мужчина, играя со своим 3-летним сыном, достал травматический пистолет и случайно выстрелил. Ребенок госпитализирован в детскую республиканскую больницу с диагнозом "огнестрельное ранение лба, открытый перелом лобной кости и ушиб головного мозга".



По словам мужчины, пистолет он нашел около двух лет назад. Позже выяснилось, что оружие числилось в федеральном розыске как утерянное.



Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).



Состояние ребенка оценивается как стабильное.