Таксист сбил первоклассницу на «зебре», посадил в машину и исчез

В столице водитель такси на нерегулируемом пешеходном переходе травмировал 7-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло на Русановке, на улице Энтузиастов, 39, в субботу, 25 февраля.

В частности, в 16 часов в милицию Днепровского района поступило сообщение, что водитель автомобиля «Дэу Ланос» на пешеходном переходе совершил наезд на маленького ребенка, посадил его в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Автопатрули ГАИ сразу были нацелены на поиски беглеца.

Во время отработки района стало известно, что автомобиль такси поехал в направлении станции метро «Левобережная». Нашлись свидетели, которые помогли установить и номер автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний водитель такси был задержан возле детской больницы. Он объяснил, что поздно заметил девочку на переходе, потому и избежать наезда не удалось. А чтобы не тратить попусту время, сам повез ребенка в больницу. В результате девочка, ученица первого класса одной из столичных школ, получила перелом левого бедра.

Водитель доставлен в райуправление милиции, продолжается следствие.