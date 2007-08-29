Возле Запорожской АЭС утонули 4 человека, в том числе ребенок

Вчера возле с.Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области во время прогулки пяти местных жителей по мелководью канала, который соединяет пруды-охладители Запорожской АЭС и Каховское водохранилище, утонули 4 человека, из них один ребенок (2004 г.р.).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, один человек был спасен местными рыбаками.

В 20.28 того же дня спасательным подразделением МНЧС найдено и поднято одно тело, зафиксировано местонахождение еще двух тел погибших. В связи с наступлением ночи поисковые работы были прекращены, они возобновятся сегодня с привлечением водолазной службы Запорожской АЭС (г. Энергодар).

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Запорожский области.