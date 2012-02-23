Два человека покончили с жизнью в Крыму

В Крыму за двое суток три человека пытались покончить жизнь самоубийством, двум из них это удалось.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Так, 20 февраля в Керчи 59-летний мужчина, пытаясь свести счеты с жизнью, нанес себе ножевые ранения в область грудной клетки. Каретой «скорой помощи» он был доставлен в больницу.

21 февраля 27-летний житель Симферополя совершил суицид путем повешения. Аналогичный случай произошел накануне в Ленинском районе, умер 63-летний мужчина.

Специалисты МЧС призывают крымчан обращать внимание на состояние своих близких. «Изменение поведения, подавленное настроение, замкнутость, раздражительность, агрессивность, разговоры о нелепости жизни, жалобы на тоску, скуку, отсутствие радости от любимых видов деятельности, а порой и прямые угрозы покончить с собой должны насторожить близких, сделать их более чуткими и заботливыми», - говорится в сообщении.

Как свидетельствует статистика, 90% самоубийств обусловлены психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией. Лишают себя жизни и здоровые люди. Среди основных причин: несчастная любовь, развод, смерть близкого человека, безработица, конфликты, одиночество, материальное неблагополучие, сложности на работе, страх перед наказанием и пресыщенность жизнью.