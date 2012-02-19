В столкновении Мицубиси и Жигулей погибли два человека

Двое черкасчан - муж и жена - погибли в ДТП в Черкасской области на автодороге Борисполь-Запорожье.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, вчера около 15 часов на 136 км автодороги Борисполь-Запорожье 32-летний водитель автомобиля "Мицубиси-Галант", житель Кременчуга, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21104», под управлением 29-летнего черкасчанина.

В результате происшествия водитель «Жигулей» и его жена получили смертельные травмы. Водитель "Мицубиси" и его пассажирка тоже получили травмы.