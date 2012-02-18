Авто с молдаванами врезалось в грузовик на Херсонщине: есть жертвы

20:37, 18 февраля 2012
Разное
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Проводится расследование

В дорожно-транспортном происшествии в Херсонской области погибли двое жителей Молдовы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, 17 февраля в Херсонской области 45-летний водитель автомобиля «BMW 730» зарегистрированного в Республике Молдова не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «NISSAN M 130.17».

Трагедия произошла в 17.20 на 58 км автодороги М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия, вблизи села Малая Александровка в Каланчакском районе.

Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля «BMW» погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же автомобиля и водитель автомобиля «NISSAN» получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в Каланчакскую районную больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стала небезопасная скорость движения легкового автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК Украины.

Проводится расследование.

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