В Киеве угнали престижный спорткар Mercedes с номерами Верховной Рады

18:36, 17 февраля 2012
Разное
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В ГАИ говорят, ищут

В Киеве неизвестные похитили престижный спорткар Mercedes-Benz SL550 с номерами Верховной рады.

Об этом сообщает Украинская правда. Киев со ссылкой на пресс-службу УГАИ Киева.

Чрезвычайное событие произошло 16 февраля около 20 часов. Машину похитили с проспекта Г. Сталинграда, 8.

Авто 2008 года выпуска, серого цвета, номерной знак АА0548ВР.

"Приняты меры по розыску", сообщили в ГАИ.

 

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