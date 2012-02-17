В Киеве угнали престижный спорткар Mercedes с номерами Верховной Рады
18:36, 17 февраля 2012Разное
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В ГАИ говорят, ищут
В Киеве неизвестные похитили престижный спорткар Mercedes-Benz SL550 с номерами Верховной рады.
Об этом сообщает Украинская правда. Киев со ссылкой на пресс-службу УГАИ Киева.
Чрезвычайное событие произошло 16 февраля около 20 часов. Машину похитили с проспекта Г. Сталинграда, 8.
Авто 2008 года выпуска, серого цвета, номерной знак АА0548ВР.
"Приняты меры по розыску", сообщили в ГАИ.
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